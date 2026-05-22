"Постреальность" на выборах: как ИИ-контент повлиял на мнение венгров

Современные инструменты искусственного интеллекта все чаще используются для распространения дезинформации и манипуляции общественным мнением.

Как сообщают в NoFake.kz, последняя избирательная кампания в Венгрии стала одним из ярких примеров такого явления.

Исследователь аналитического центра Political Capital Чаба Мольнар отметил, что венгерская кампания стала примером так называемой "постреальности", когда фейковая или манипулированная информация становилась частью главной политической повестки.

Одним из наиболее обсуждаемых случаев стал фейковый "налоговый план" оппозиционной партии Tisza. Информация активно распространялась через провластные медиа, однако позже суд признал эти сведения недостоверными.

По словам эксперта, ИИ-дезинформация способна существенно влиять на отношение избирателей к политикам и партиям.

"Дезинформация появляется в очень ярком и эмоционально вовлекающем формате. Она может оставлять устойчивый след в памяти, который затем способен влиять на наши будущие решения. Например, в день выборов, за кого голосовать или, наоборот, за кого точно не голосовать. Именно это было целью большей части ИИ-контента, который мы видели во время избирательной кампании. Они хотели дискредитировать оппозиционных политиков или партии и повлиять на избирателей так, чтобы они за них не голосовали", – отметил Чаба Мольнар.

Он также отметил, что с помощью искусственного интеллекта стало значительно проще создавать фейковые аккаунты, которые практически невозможно отличить от настоящих.

Эксперт напомнил, что сегодня люди потребляют новости очень быстро и не всегда успевают проверять информацию. Поэтому он советует обращать внимание на реалистичность сообщений и проверять, не противоречат ли они уже известным фактам.