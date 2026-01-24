Государственный советник — заместитель председателя Конституционной комиссии Ерлан Карин на первом заседании Комиссии в столице сообщил о количестве поступивших предложений по конституционной реформе, передает BAQ.KZ.

По его словам, через порталы e-Otinish и eGov от граждан и общественных активистов поступило более 600 предложений.

20 ноября Глава государства провел рабочее совещание по парламентской реформе и поручил всесторонне изучить все предложения, поступающие от граждан, экспертов и представителей гражданского общества.

2 декабря состоялось второе заседание Рабочей группы, на котором обсуждались вопросы, касающиеся состава нового Парламента. В частности, рассматривались срок полномочий однопалатного Парламента, количество депутатов, квоты и избирательный порядок.

"29 декабря прошло третье заседание Рабочей группы, где обсуждались основные направления законодательного процесса в будущем Парламенте", — сообщил Государственный советник.

6 января Президент провел специальное рабочее совещание по парламентской реформе и поручил Рабочей группе разработать ключевые принципы конституционной реформы.

9 января состоялось четвертое заседание Рабочей группы, в ходе которого обсуждались вопросы взаимодействия будущего Парламента с другими институтами власти, а также его возможное название.

12 января Глава государства провел очередное рабочее совещание по парламентской реформе и подчеркнул, что окончательное решение по конституционной реформе будет принято гражданами на общенациональном референдуме.

"15 января прошло пятое заседание Рабочей группы, на котором рассматривались полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов", — отметил Ерлан Карин.

По его словам, 19 января, на этой неделе, состоялось шестое и итоговое заседание Рабочей группы, в котором лично принял участие Президент. Члены группы представили Главе государства отчет о проделанной работе и озвучили согласованные позиции.

Президент поддержал предложенные подходы и отметил, что в ближайшее время дополнительно выскажет свое мнение по реформе.

Таким образом, Рабочая группа в течение полугода активно работала, проведя шесть заседаний и всесторонне рассмотрев ключевые вопросы парламентской реформы.