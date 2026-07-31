Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по вопросам развития предпринимательства с участием руководителей Министерства финансов, Министерства национальной экономики и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», сообщает BAQ.KZ.

Участники встречи обсудили текущую ситуацию в сфере бизнеса, первые результаты налоговой реформы, а также меры по созданию более справедливых условий для предпринимателей. Отдельное внимание уделили деловой активности, а также отраслевым и региональным показателям.

Поступления по КПН выросли почти на 16%

Министр финансов Мади Такиев сообщил, что по итогам первого полугодия поступления корпоративного подоходного налога (КПН) в республиканский бюджет увеличились на 15,7%.

Наиболее заметный рост зафиксирован в финансовом секторе и обрабатывающей промышленности.

По данным Минфина, количество субъектов малого и среднего бизнеса за шесть месяцев увеличилось примерно на 550 тысяч. В ведомстве связывают это с легализацией деятельности самозанятых.

При этом самозанятые освобождены от уплаты налогов и перечисляют только обязательные социальные платежи.

Одновременно около 260 тысяч субъектов МСБ, не имеющих наемных работников, прекратили деятельность. В правительстве считают, что это свидетельствует о сокращении практики искусственного дробления бизнеса.

Для бизнеса сократили налоговую нагрузку

В ходе совещания также отметили изменения, вступившие в силу с 1 января 2026 года.

Порог для уплаты авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу увеличен с 325 тыс. МРП (около 1,4 млрд тенге) до 600 тыс. МРП (примерно 2,6 млрд тенге).

Благодаря этому предприятия, подпадающие под новые критерии, смогут рассчитываться по КПН один раз в год, а не перечислять авансовые платежи в течение года.

Ожидается, что соответствующие поступления будут отражены в бюджете уже по итогам 2027 года.

По мнению правительства, такая мера позволит предпринимателям сократить объем отчетности и сохранить больше оборотных средств.

«Атамекен» представил предложения бизнеса

Председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев озвучил вопросы, которые сегодня наиболее актуальны для бизнеса, а также представил предложения делового сообщества.

С комментариями по ним выступил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Какие поручения дал премьер-министр

Подводя итоги совещания, Олжас Бектенов поручил продолжить совместную работу государства и бизнеса для обеспечения устойчивого экономического роста.

Министерствам финансов и национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» поручено ежемесячно анализировать состояние предпринимательского сектора в разрезе отраслей и регионов и представлять результаты этой работы.