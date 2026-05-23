Поступления по НДС в Казахстане выросли на 26% — Азамат Амрин

В Казахстане по итогам четырех месяцев 2026 года поступления по налогу на добавленную стоимость выросли на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин в ходе выездного заседания Проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса в Астане, передает BAQ.KZ.

По словам Амрина, окончательные итоги за пять месяцев станут известны в начале июня, однако уже сейчас наблюдается устойчивая положительная динамика.

«Если говорить по НДС, то по итогам четырех месяцев мы собрали практически на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом важно учитывать, что в первом квартале еще производились выплаты за четвертый квартал прошлого года по ставке 12%. Уже 25 мая пройдет уплата за первый квартал, после чего мы увидим более полную статистику», — заявил первый вице-министр.

Он отметил, что текущие показатели свидетельствуют о росте налоговых поступлений и расширении налоговой базы.

«Исходя из нынешней тенденции, мы видим, что дополнительные поступления уже идут, а общий объем сборов увеличивается. Рост доходов бюджета был одной из целей налоговой реформы, поскольку расходы бюджета растут», — пояснил Амрин.

По его словам, бюджет страны формируется за счет налогоплательщиков, поэтому эффективность налоговой системы напрямую влияет на финансовую устойчивость государства.

«Нужно понимать, что весь бюджет — это деньги наших налогоплательщиков, деньги бизнеса и граждан. Поэтому, динамика положительная», — подчеркнул он.

Азамат Амрин также отметил, что казахстанский бизнес демонстрирует устойчивость и конкурентоспособность в условиях изменений налогового администрирования.