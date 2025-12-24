За 11 месяцев 2025 года в Казахстане собрано 324 млрд тенге утилизационных платежей. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя правления АО "Жасыл даму" Нуржан Кабдолданов, передает BAQ.KZ.

По его словам, средства утильплатежей расходуются строго в соответствии со статьей 388 Экологического кодекса. Вся информация о поступлениях и расходовании средств размещена в депозитарии финансовой отчетности и на корпоративном интернет-ресурсе общества.

Основная часть поступлений пришлась на производителей и импортеров техники. Так, от производителей транспортных средств, сельхозтехники и автокомпонентов поступило порядка 133,3 млрд тенге, от импортеров — 172,8 млрд тенге. При этом производителям техники и автокомпонентов было возвращено более 140,9 млрд тенге.

На проекты, финансируемые на возвратной основе, направлено около 125 млрд тенге. Выплаты предприятиям, подключенным к системе EcoQolday, составили 900 млн тенге. Кроме того, 115 млн тенге выплачено за исполнение договоров в рамках проектов по популяризации раздельного сбора отходов в государственных национальных парках, а также школах Астаны и Жезказгана.

В "Жасыл даму" подчеркнули, что средства утилизационных платежей направляются на развитие экологических инициатив и поддержку перерабатывающей отрасли.