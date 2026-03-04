Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжол Алтай обратился к министру торговли и интеграции Казахстана Арману Шаккалиеву с требованием усилить поддержку отечественных производителей и обеспечить реальное присутствие казахстанских товаров на полках магазинов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

В своём обращении депутат отметил, что несмотря на действующие нормы законодательства, предусматривающие выделение не менее 30% полочного пространства для отечественной продукции, а при субсидировании торговых сетей — до 50%, на практике эта норма зачастую не соблюдается.

«Как долго отечественные производители будут вынуждены стоять у дверей торговых сетей, словно посторонние? Как можно объяснить ситуацию, когда крупные торговые сети, получая значительные государственные субсидии, отдают лучшие места импортной продукции, а к отечественным товарам относятся без должного внимания?» — говорится в депутатском запросе.

По словам Алтая, сегодня многие казахстанские производители не могут попасть в крупные торговые сети. Даже если их продукция появляется в магазинах, она зачастую размещается на нижних полках или в менее заметных местах, тогда как импортные товары занимают наиболее выгодные позиции.

«Сегодня многие казахстанские производители не могут попасть в крупные продуктовые торговые сети. А если их товары всё-таки попадают на полки, то размещаются внизу, тогда как импортная продукция выставляется в наиболее заметных местах. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее назвал такую ситуацию "постыдной", — сообщил Аманжол Алтай.

В этой связи парламентарий предложил разработать комплексную государственную концепцию «продуктового патриотизма», которая должна обеспечить реальное преимущество отечественных товаров на внутреннем рынке.

«Продуктовый патриотизм — это система, при которой отечественная продукция получает реальное преимущество. Правила торговли и закупок должны быть справедливыми, потребитель должен легко распознавать и выбирать казахстанские товары, а механизмы поддержки должны помогать нашим производителям выходить на конкурентный рынок», — рассказал Аманжол Алтай.

Алтай считает, что приоритет отечественных товаров должен распространяться не только на государственные закупки, но и на закупки национальных компаний, квазигосударственного сектора и крупных предприятий.

Также депутат предложил внедрить обязательную визуальную маркировку «Произведено в Казахстане» как в офлайн-, так и в онлайн-торговле, чтобы покупатели могли легко распознавать казахстанскую продукцию. По его мнению, отечественные товары должны размещаться на наиболее заметных местах на полках магазинов, а не вытесняться на нижние уровни.

Кроме того, он предложил закрепить правило, согласно которому на онлайн-маркетплейсах при выборе импортного товара пользователю должны автоматически предлагаться казахстанские аналоги. В завершение депутат попросил Министерство торговли и интеграции совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов предоставить информацию о текущем этапе пилотного проекта по цифровизации торговых потоков, а также о его показателях и аналитических результатах.