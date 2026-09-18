Потепление до +32 градусов ожидается в Казахстане на выходных

В ближайшие три дня погода в Казахстане начнет постепенно стабилизироваться. На северо-западе, а затем и на севере страны осадки будут прекращаться, а температура воздуха повысится.

На западе республики прогнозируется погода преимущественно без осадков.

При этом на юге и юго-востоке страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра. В горных районах временами пройдут сильные дожди.

Несмотря на осадки, в южных регионах сохранится теплая погода.

Днем 19–21 сентября температура воздуха на севере Казахстана составит +17…+25 градусов. В центральных и западных регионах столбики термометров поднимутся до +20…+28 градусов.

Теплее всего будет на юге и юго-востоке страны – здесь воздух прогреется до +27…+32 градусов.