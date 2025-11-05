Потепление до +15 ожидается в ближайшие дни в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане началась настоящая смена сезонов: тёплые дни уступают место зимней прохладе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Быстрая смена барических образований вызывает значительные колебания температуры воздуха, создавая ощущение "погодной качели".
В ближайшие дни холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы страны, уступая место более тёплому воздуху. На его смену движется активный циклон, который сохранит осадки, но принесёт потепление. В северных и восточных регионах температура воздуха повысится до 3 градусов мороза — 2 градусов тепла, что уже ощутимо мягче, чем в последние дни.
Южные регионы Казахстана уже почувствуют на себе воздействие тёплых воздушных масс. Осадки прекратятся, а 8 ноября в дневные часы столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла, радуя жителей перед наступлением зимы.
Специалисты предупреждают, что резкие перепады температур могут повлиять на самочувствие и дорожные условия, поэтому казахстанцам рекомендуется быть внимательными и одеваться по погоде.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- Рост почти 80% за год: ломбарды в Казахстане заработали больше банков?
- Женщина зарезала сожителя в Акмолинской области
- В КФФ прокомментировали смерть казахстанского футболиста
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы