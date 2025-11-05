В Казахстане началась настоящая смена сезонов: тёплые дни уступают место зимней прохладе, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Быстрая смена барических образований вызывает значительные колебания температуры воздуха, создавая ощущение "погодной качели".

В ближайшие дни холодный антициклон, принесший морозы, сместится за пределы страны, уступая место более тёплому воздуху. На его смену движется активный циклон, который сохранит осадки, но принесёт потепление. В северных и восточных регионах температура воздуха повысится до 3 градусов мороза — 2 градусов тепла, что уже ощутимо мягче, чем в последние дни.

Южные регионы Казахстана уже почувствуют на себе воздействие тёплых воздушных масс. Осадки прекратятся, а 8 ноября в дневные часы столбики термометров покажут от 10 до 15 градусов тепла, радуя жителей перед наступлением зимы.

Специалисты предупреждают, что резкие перепады температур могут повлиять на самочувствие и дорожные условия, поэтому казахстанцам рекомендуется быть внимательными и одеваться по погоде.