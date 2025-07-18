На очередном заседании по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об оглашении показаний троих потерпевших, которые не прибыли в зал суда. Как передаёт корреспондент BAQ.KZ, речь идёт о потерпевшей Курмаевой и представителях потерпевших Жалелове и Бухарбаеве.

Ранее, 17 июля 2025 года, суд вынес постановление о принудительном приводе указанных лиц. Однако, как заявил государственный обвинитель, оперативные меры по установлению их местонахождения не дали результата.

"Были предприняты попытки выезда по месту жительства, телефонные звонки, попытки связи с родственниками. Однако с ними связаться не удалось. Потерпевшая Курмаева на звонки не отвечает, Бухарбаев находится в трудовом отпуске за пределами города и вне зоны связи, Жалелов также не выходит на контакт", — заявила прокурор Оразалина.

В связи с невозможностью установить контакт, прокурор ходатайствовал о приобщении рапорта к материалам дела и об оглашении показаний указанных потерпевших, данных ими на стадии досудебного расследования. Адвокат подсудимой возразил, указав, что суду не представлены надлежащие доказательства уважительных причин неявки:

"Их позиция не выяснена. Если потерпевшие не могут явиться, они обязаны направить соответствующее заявление. Лишь в этом случае допускается оглашение", — отметил адвокат.

Однако судья Каримов сослался на положения статьи 372 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, которая допускает оглашение показаний при отсутствии возможности обеспечить явку потерпевшего по объективным причинам.