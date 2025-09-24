В апелляционном суде по делу Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой потерпевшие высказались против удовлетворения жалобы защиты и настаивают на сохранении приговора суда первой инстанции, передаёт BAQ.KZ.

Представитель потерпевшего АО "Стройконструкция" Галия Исаева подчеркнула:

"Считаю, что приговор межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 25 июля 2025 года необходимо оставить без изменения. В удовлетворении апелляционной жалобы подсудимых Кайрат Перизат, Гайни Алашбаевой и их защитника адвоката Даулетярова следует отказать".

Потерпевший Нурлан Жусупбеков отметил, что доводы адвоката защиты не подтверждаются доказательствами:

"Адвокат утверждает, что подсудимые невиновны, однако у него было достаточно времени, чтобы собрать подтверждения. Он мог представить контакты, таблицы, банковские справки. Но этого сделано не было. В итоге жалоба построена лишь на отрицании вины и поиске формальных нарушений".

Жусупбеков также заявил, что переданные средства были использованы не по назначению.

"Мы имеем право знать, куда направлены деньги, которые жертвовали. Однако отчитываться перед благотворителями никто не считал нужным. В итоге мы пострадали, а наши средства были присвоены", — сказал он.

По его словам, ссылка защиты на закон о благотворительности несостоятельна.

"В уголовном деле зафиксированы три эпизода. В разные периоды времени Перизат Кайрат прикрывалась благотворительностью, но фактически использовала собранные средства в личных целях. Поэтому её действия правильно квалифицированы как уголовные, а не гражданско-правовые отношения", — подчеркнул потерпевший.

