Потеряли ориентир в горах Алматы: пятерых туристов пришлось эвакуировать
Сегодня 2026, 00:27
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Сегодня 2026, 00:27Сегодня 2026, 00:27
147Фото: МЧС РК
В горах Алматы спасатели МЧС помогли пятерым туристам, которые заблудились во время спуска с пика Букреева. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел в районе Бутаковского водопада на высоте более 2000 метров. Пятеро молодых людей 2007 года рождения потеряли ориентир и не смогли самостоятельно найти дорогу. Осознав, что нуждаются в помощи, они позвонили по номеру 112.
На место незамедлительно выехали сотрудники Службы спасения ДЧС Алматы. Спасатели обнаружили туристов и благополучно сопроводили их до контрольно-спасательного поста «Бутакты». Медицинская помощь молодым людям не потребовалась. В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее изучать маршрут, оценивать свои силы и сообщать близким о планируемом пути.
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