Казахстанцы, которые официально работают, при потере трудоспособности могут получать сразу две выплаты. За 10 месяцев 2026 года выплату по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования получили 98,8 тыс. человек. Общая сумма составила 50,4 млрд теңге, сообщили в фонде.

Какие выплаты положены

Если из-за болезни или травмы человек частично или полностью теряет способность работать, ему положены 2 выплаты.

Первая выплата — государственное пособие по инвалидности из республиканского бюджета. Его назначают при установлении инвалидности, даже если у человека нет трудового стажа.

Вторая выплата приходит ежемесячно из Государственного фонда социального страхования. Её назначают сверху к пособию тем, кто работал официально и за кого платили социальные отчисления.

Если инвалидность наступила из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, работнику положены ещё и страховые выплаты по линии работодателя.

От чего зависит сумма

Размер выплаты из фонда считают индивидуально. Он зависит от степени утраты трудоспособности, от того, как долго за человека перечисляли социальные отчисления, и от размера официальной зарплаты. Чем больше стаж участия в системе и выше белый доход, тем больше выплата.

На уровень благополучия семьи при этом не смотрят. Продолжать работать тоже можно, выплату за это не снимут.

Сколько её платят

Деньги платят, пока сохраняется утрата трудоспособности. Если человек так и не выздоравливает, выплата продолжается до пенсионного возраста.

Из выплаты удерживают 10% обязательных пенсионных взносов, поэтому пенсионные накопления продолжают расти. Людям с бессрочной инвалидностью I и II группы взносы удерживают только с их согласия.

Как оформить

Справки собирать и стоять в очередях не нужно. Медико-социальная экспертиза устанавливает степень утраты трудоспособности, и эти данные автоматически попадают в информационную систему. Система сама проверяет, положена ли выплата, и присылает человеку SMS с предложением её оформить.

Подать заявку можно и самостоятельно, через портал eGov.kz или в ЦОНе. Если степень утраты трудоспособности устанавливают впервые, обратиться можно прямо в подразделение медико-социальной экспертизы. Понадобятся только удостоверение личности и заявление.

В этом году больше 30% обратившихся оформили выплату онлайн.