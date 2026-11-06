Потерялся в горах без связи: в Алматы придумали, как найти туриста за одно нажатие

Заблудившегося в горах туриста скоро смогут найти, даже если у него нет сотовой связи, интернета и SIM-карты. В Алматы испытывают маленькое устройство AG Tag с кнопкой SOS, которое передает координаты прямо спасателям.

Разработку ведет AG Digital KZ при участии Управления цифровизации Алматы.

Ежегодно, по данным спасательных служб, в горах Алматы проводят более 1 000 поисково-спасательных операций. На многих туристических маршрутах нет сотовой связи, и найти человека, которому нужна помощь, бывает очень трудно.

Как работает устройство

AG Tag сам определяет координаты по спутниковой навигации и передает их по радиоканалу на базовую станцию спасателей. Данные обновляются каждые две секунды. Если что-то случилось, турист одним нажатием кнопки SOS отправляет сигнал тревоги, а его местоположение появляется на электронной карте у дежурного.

Сигнал сейчас передается на расстояние до 15 км. Если связь с устройством пропадет, система запомнит его последнее местоположение. Базовая станция работает автономно, без интернета и мобильных сетей.

Устройство через eGov Mobile

Выдавать AG Tag туристам планируют через QR-код в приложении eGov Mobile. Перед походом можно будет зарегистрировать маршрут и время возвращения, взять устройство и сдать его после похода.

На популярных направлениях хотят открыть 12 пунктов выдачи, в том числе в Алмарасане, Аюсае, Медеу, Кимасаре, на Кок-Жайляу, в Бутаковке и на Шымбулаке.

Что уже сделали

Устройство проверили на шести горных маршрутах, в районах пиков Туриста, Панорама, Букреева и Фурманова и у Большого Алматинского озера, в разную погоду и на высокогорье. Испытания вместе со Службой спасения Алматы и Республиканским оперативно-спасательным отрядом МЧС, в том числе там, где нет сотовой связи, подтвердили, что система работает.

Первая партия устройств уже готова. До конца 2026 года начнется пилот с участием туристов и альпинистов Алматы, к нему подключатся Департамент по чрезвычайным ситуациям города, Федерация альпинизма и визит-центры.

Позже технологию хотят применять и в других туристических зонах и труднодоступных районах Казахстана.