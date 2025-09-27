Супруги из Мунайлинского района Мангистауской области, потерявшие троих детей в результате отравления угарным газом, получили сертификат на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Lada.kz. Видео с вручением подарка распространилось в социальных сетях и вызвало волну поддержки по всей стране.

Трагедия произошла 23 февраля этого года. В жилом доме в пригороде Актау от отравления угарным газом скончались старшая дочь 1995 года рождения, сын 2009 года и младшая девочка 2012 года. Тетя детей, которая присматривала за ними в тот день, чудом выжила. В момент происшествия мать находилась в Астане, а отец был на работе. По словам родителей, их дети были послушными, добрыми и успешными в учебе. Старшая дочь ожидала ребенка и находилась на втором месяце беременности.

Дом, где раньше звучал детский смех, теперь пуст. Мы до сих пор не осознали, что произошло. Никому не пожелаем такой трагедии, — поделились супруги.

Глава семьи признался, что долгое время был против процедуры ЭКО, однако благодаря поддержке близких решился на этот шаг. Вручение сертификата стало символом надежды для семьи. Пользователи соцсетей выразили супругам искренние слова поддержки и пожелали вновь обрести счастье в родительстве.