В Тайыншинском районе СКО, неподалёку от села Козашар, мужчина 1993 г.р. оказался в беде: его лошадь застряла в густых камышах, и выбраться самостоятельно не было никакой возможности, передаёт BAQ.KZ.

"Спасатели, используя высокотехнологичный беспилотный летательный аппарат, обследовали труднодоступную местность. Вскоре по видео с дрона они заметил пастуха и его лошадь примерно в двух километрах от берега", - отметили в МЧС.

Заявитель не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Его вместе с лошадью вывели в безопасное место.