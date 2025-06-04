В первом квартале 2025 года миграционный прирост в Казахстане составил +3801 человек, сообщили в Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ. За этот период в страну прибыло 4 923 мигранта, а покинули её - лишь 1 122.

Большинство новых жителей прибыли из стран СНГ - 84,1% от общего числа. На первом месте Узбекистан (2 614 человек), на втором - Россия (982). Также Казахстан выбирают жители Китая (427), Монголии (129) и Турции (57).

Чаще всего мигранты оседают в Алматинской области (1 649 человек), Мангистауской области (764) и в Алматы (687).

Интересно, что свыше 60% прибывших - люди трудоспособного возраста от 20 до 44 лет, что может указывать на активный экономический интерес к стране, рост спроса на рабочую силу и усиление человеческого капитала.

Миграционный поток в целом остаётся устойчиво положительным - Казахстан продолжает укреплять позиции как региональный центр притяжения.