Поток туристов: на дорогах Абайской области усилены меры безопасности
Вдоль автодорог установлены передвижные медицинские пункты.
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В усиленном режиме проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП в условиях роста туристического потока к озеру Алаколь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
С началом летнего сезона увеличилось количество туристов, направляющихся к озеру Алаколь. В связи с этим на территории района Маканшы усилены меры по обеспечению дорожной безопасности.
"Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется недопустимости превышения скорости, вождению в нетрезвом виде, отказу от использования ремней безопасности и непропуску пешеходов", - говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности вдоль автодорог установлены передвижные медицинские пункты. Водители проходят медицинский осмотр, позволяющий своевременно выявить признаки усталости или ухудшения самочувствия.
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