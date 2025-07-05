В усиленном режиме проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение ДТП в условиях роста туристического потока к озеру Алаколь, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

С началом летнего сезона увеличилось количество туристов, направляющихся к озеру Алаколь. В связи с этим на территории района Маканшы усилены меры по обеспечению дорожной безопасности.

"Сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы с водителями, напоминая о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Особое внимание уделяется недопустимости превышения скорости, вождению в нетрезвом виде, отказу от использования ремней безопасности и непропуску пешеходов", - говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности вдоль автодорог установлены передвижные медицинские пункты. Водители проходят медицинский осмотр, позволяющий своевременно выявить признаки усталости или ухудшения самочувствия.