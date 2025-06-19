В одной из школ Петропавловска произошло ЧП во время торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам: в актовом зале обрушилось потолочное покрытие, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился в средней школе №9. В момент происшествия в зале находилось около 80 родителей и 50 выпускников, которые исполняли на сцене финальную песню. Внезапно в задней части зала начали падать потолочные плиты.

"Просто одна плита упала, за ней вторая. Потом мы сразу освободили зал. Будет создана комиссия. Текущий ремонт планировался с 23 июня", — прокомментировала журналистам astanatv.kz директор школы Гульден Аленова.

По словам администрации, потолочные плиты заменялись около шести лет назад. К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Людей успели оперативно эвакуировать.

В управлении образования сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Также будет создана комиссия для выяснения причин инцидента и определения необходимости дополнительных ремонтных работ.