Потребительское поведение в Казахстане: аналитический взгляд NielsenIQ
Обсудим влияние геополитической нестабильности и инфляции на потребительское поведение.
Сегодня, 16:29
97Фото: BAQ.KZ
В прямом эфире с форума Kazakhstan Next 2026 состоится разговор с Эдитой Асакавичене, руководителем направления стратегической аналитики и инсайтов NielsenIQ по Северо-Восточной Европе.
В ходе обсуждения будут затронуты вопросы влияния геополитической нестабильности и инфляции на потребительское поведение, ключевые тренды, формирующие рынки Европы и Центральной Азии, а также изменение роли доверия к брендам в условиях неопределённости.
Отдельное внимание будет уделено тому, как компаниям выстраивать бренды в новых экономических реалиях, почему значение локальных рынков продолжает расти и каким образом качественные данные и аналитика становятся основой для принятия стратегических управленческих решений.
