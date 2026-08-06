Казахстан занял 11-е место в мировом рейтинге потребления угля по итогам 2025 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energy Institute Statistical Review of World Energy.

Потребление угля в республике составило 1,57 эксаджоуля, или 0,9% мирового объёма. За год показатель вырос на 7,5% при среднемировом росте 0,7%.

Казахстан опередил Германию с 1,49 эксаджоуля, Австралию с 1,46 и Польшу с 1,34. Выше в рейтинге остаются Китай, Индия, США, Индонезия, Япония, ЮАР, Россия, Южная Корея, Вьетнам и Турция.

Это максимальное значение за всё десятилетие. Минимум пришёлся на 2020 год, когда потребление опустилось до 1,37 эксаджоуля. В 2024 году был кратковременный спад до 1,47, после которого показатель вновь пошёл вверх.

Как менялась картина в СНГ

Динамика внутри региона разошлась. Россия сократила потребление угля на 4,8%, до 3,56 эксаджоуля. Казахстан и Узбекистан, напротив, нарастили его на 7,5% и 31,9% соответственно.

Совокупный показатель по СНГ при этом снизился на 0,4%, до 5,48 эксаджоуля. Доля Казахстана в региональном потреблении выросла до 28,6% против примерно 22% десять лет назад.

Что стоит за цифрами

На уголь пришлось около 48% совокупного энергоснабжения страны. В электрогенерации это 72,5 из 124,4 тераватт-часа, порядка 58% всей выработки.

Добыча угля выросла на 7% и составила 120,5 млн тонн.

Выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива увеличились на 7%, до 249,2 млн тонн. Среднегодовой прирост за десять лет составил 3,7%, один из самых высоких среди стран СНГ.

Энергоснабжение на душу населения в Казахстане достигло 157,25 гигаджоуля при среднемировом уровне 72,93 гигаджоуля.

Напомним, Statistical Review of World Energy выходит с 1952 года и остаётся одним из базовых открытых источников данных по глобальным энергорынкам. Нынешний выпуск стал 75-м по счёту, его подготовили Energy Institute совместно с Ember, KPMG и Kearney.