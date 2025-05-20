В Астане двое водителей устроили драку прямо на проезжей части — их схватка едва не закончилась наездом машины. Видео происшествия распространилось в соцсетях, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, инцидент произошёл на пересечении улиц Жумабаева и Айнакол. Конфликт возник между водителями автомобилей Audi и Chevrolet Cobalt, не поделившими дорогу. Перепалка быстро переросла в драку — один из мужчин повалил другого на асфальт, и оба оказались буквально в паре шагов от проезжающего автомобиля.

Сотрудники полиции установили личности участников. Оба водителя были задержаны. В отношении них возбуждено административное производство. Суд назначил каждому по 15 суток административного ареста.