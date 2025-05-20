  • 21 Мая, 07:38
  • BAIGENEWS

Повалил на дорогу перед машинами: уличная драка водителей попала на видео в Астане

Драка водителей в Астане едва не закончилась трагедией.

Вчера, 12:31
АВТОР
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Кадр видео Вчера, 12:31
Вчера, 12:31
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Фото: Кадр видео

В Астане двое водителей устроили драку прямо на проезжей части — их схватка едва не закончилась наездом машины. Видео происшествия распространилось в соцсетях, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции столицы, инцидент произошёл на пересечении улиц Жумабаева и Айнакол. Конфликт возник между водителями автомобилей Audi и Chevrolet Cobalt, не поделившими дорогу. Перепалка быстро переросла в драку — один из мужчин повалил другого на асфальт, и оба оказались буквально в паре шагов от проезжающего автомобиля.

Сотрудники полиции установили личности участников. Оба водителя были задержаны. В отношении них возбуждено административное производство. Суд назначил каждому по 15 суток административного ареста.

"Призываем водителей строго соблюдать правила поведения на дороге. Подобные действия — это не только грубое нарушение общественного порядка, но и прямая угроза жизни и здоровью всех участников движения", — отметили в полиции, добавив, что в рамках принципа "Закон и Порядок" такие правонарушения будут пресекаться жёстко.

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