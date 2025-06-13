В Кызылорде произошёл вопиющий инцидент в одном из кафе: повар, арендующий помещение, напал на женщину‑предпринимателя, сделавшую ему замечание за нарушение трудовой дисциплины, передает BAQ.KZ.

По данным очевидцев в соцсетях, после словесной перепалки мужчина начал угрожать хозяйке и затем умышленно ударил её маринадной вилкой по пальцам руки, лежавшей на столе, причинив тяжёлую травму.

В Управлении полиции Кызылординской области подтвердили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые судебно‑медицинские экспертизы, проводится тщательное расследование.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Дело находится на личном контроле руководства областной полиции. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иные сведения не разглашаются.