Повар из Кызылорды избил хозяйку кафе маринадной вилкой
В Кызылорде повар жестоко травмировал владелицу заведения.
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В Кызылорде произошёл вопиющий инцидент в одном из кафе: повар, арендующий помещение, напал на женщину‑предпринимателя, сделавшую ему замечание за нарушение трудовой дисциплины, передает BAQ.KZ.
По данным очевидцев в соцсетях, после словесной перепалки мужчина начал угрожать хозяйке и затем умышленно ударил её маринадной вилкой по пальцам руки, лежавшей на столе, причинив тяжёлую травму.
В Управлении полиции Кызылординской области подтвердили, что по факту умышленного причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые судебно‑медицинские экспертизы, проводится тщательное расследование.
Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Дело находится на личном контроле руководства областной полиции. В соответствии со статьёй 201 УПК РК иные сведения не разглашаются.
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