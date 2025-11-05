В Казахстане продолжается совершенствование банковского законодательства с акцентом на защиту прав граждан, повышение конкуренции и борьбу с кредитным мошенничеством. Об этом в ходе обсуждения законопроектов о банках рассказал депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев, передает BAQ.KZ

По его словам, за последние два года в банковском секторе проведен ряд ключевых реформ.

"За это время мы снизили ставку по потребительским беззалоговым кредитам до 46%, а по ипотеке - до 25%. Сегодняшние реформы банковского законодательства - это продолжение тех системных мер, которые приняты за эти годы", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что новый закон создаёт условия для привлечения на рынок новых участников, что усилит конкуренцию и сделает банковские услуги доступнее, а также позволит вовлечь банки второго уровня в финансирование реального сектора экономики.

"Чем больше у нас будет финансовых игроков, тем выше будет конкуренция, а это положительно повлияет на кредитование экономики", — добавил мажилисмен.

Депутат подробно остановился на новой системе поведенческого надзора.

"По своей важности поведенческий надзор сравним с действующим пруденциальным надзором за банками. Акцент смещается с прибыли банков на защиту интересов потребителей и повышение ответственности банков перед гражданами. Вводится полный контроль со стороны регулятора за качеством финансовых услуг, которые оказывают гражданам банки и микрофинансовые организации", — подчеркнул он.

Также Бейсенгалиев коснулся мер по ограничению участия государства при урегулировании неплатежеспособности банков.

"Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку. При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляться за счет взносов банков. До полного погашения убытков устанавливается запрет на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям", — отметил депутат.

Особое внимание в выступлении было уделено борьбе с кредитным мошенничеством и новому периоду "охлаждения" для онлайн-кредитов.