В Караганде районный суд №2 Казыбекбийского района рассмотрел гражданское дело по иску бывшего сотрудника органов внутренних дел Н., который требовал признать своё увольнение незаконным и восстановить его на службе, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Решение по делу было вынесено 9 апреля 2025 года.

Истец настаивал, что не совершал дисциплинарного проступка и не проявлял неуважения к гражданам. Он утверждал, что не нарушал общественный порядок и не использовал нецензурную брань, а оплату счета в увеселительном заведении произвёл своевременно. На этом основании Н. просил отменить приказ об его увольнении.

Однако в ходе судебного разбирательства установлено, что в период нахождения в служебной командировке старший лейтенант полиции Н. совершил ряд административных правонарушений. По материалам дела, он посещал увеселительное заведение "ChechilPub", распивал алкогольные напитки, участвовал в конфликте с администрацией заведения и оказал неповиновение полицейским, прибывшим на место происшествия. Нарушения были зафиксированы в состоянии алкогольного опьянения.

После проведения служебной проверки начальником Департамента полиции было принято решение об увольнении Н. из правоохранительных органов за грубое нарушение должностной инструкции, полицейской присяги и совершение проступка, дискредитирующего органы внутренних дел.

Суд напомнил, что в соответствии со статьёй 16 Закона "О правоохранительной службе" сотрудники полиции обязаны соблюдать Конституцию Республики Казахстан, защищать права и свободы граждан, соблюдать служебную дисциплину и нормы служебной этики. Закон также предусматривает установленные ограничения и требования к личному поведению сотрудников.

Кроме того, согласно пункту 2 статьи 80 Закона, проступками, дискредитирующими правоохранительный орган, признаются действия, подрывающие авторитет службы, включая появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, использование служебного положения в личных целях и иные действия, вызвавшие негативный общественный резонанс.

С учётом установленных фактов суд первой инстанции отказал Н. в удовлетворении его требований. Апелляционная судебная коллегия оставила решение без изменений.