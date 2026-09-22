Поводов для тревоги нет: факты, подтверждающие нормальный уровень радиационного фона

Радиация относится к тем темам, которые нередко вызывают вопросы. Ее нельзя увидеть или почувствовать, а сообщения о фоне распространяются в социальных сетях без указания единиц измерения, условий проведения замеров и необходимого контекста. Поэтому главным ответом на подобные вопросы должны быть не общие заявления, а открытые данные и понятные объяснения того, что именно было измерено и что означают полученные результаты.

Прежде всего важно понимать, что естественный радиационный фон существует повсюду. Его формируют космическое излучение и природные радионуклиды, содержащиеся в почве, воде, воздухе и горных породах. Уровень естественного фона меняется в зависимости от геологических особенностей местности, высоты над уровнем моря, погодных условий и времени года. Поэтому сам по себе факт регистрации определенного значения дозиметром еще не говорит о наличии опасности. Для оценки необходимо сравнить полученный результат с естественным фоном данной территории и действующими нормативами.

Радиационная обстановка в Казахстане находится под постоянным государственным контролем. По данным РГП «Казгидромет», в первом квартале 2026 года гамма-фон ежедневно измерялся на 89 метеорологических станциях и 9 автоматических постах наблюдения. Кроме того, контроль радиоактивных выпадений проводился на 43 станциях, расположенных в 17 областях страны. Это позволяет оценивать радиационную обстановку на основе регулярных наблюдений, а не отдельных измерений.

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения за этот период составило 0,13 микрозиверта в час. Согласно данным РГП «Казгидромет», контрольный уровень составляет 0,57 микрозиверта в час. Таким образом, среднее значение было примерно в 4,4 раза ниже этого уровня.

Государственный мониторинг включает не только измерение гамма-фона. Регулярно контролируется содержание радиоактивных веществ в атмосферных выпадениях. Оценка радиационной обстановки не основывается на одном показателе. Специалисты анализируют результаты измерений в динамике, сравнивают данные разных пунктов наблюдения, учитывают влияние погодных условий и сезонных факторов, контролируют исправность и поверку средств измерений, а при необходимости проводят лабораторные исследования проб окружающей среды. Такой подход позволяет отличить реальные изменения радиационной обстановки от естественных колебаний фона или особенностей проведения измерений.

Отдельное измерение, выполненное бытовым дозиметром, само по себе не является достаточным основанием для вывода о радиационной опасности. Для объективной оценки используются поверенные средства измерений, измерения проводятся по аттестованным методикам с учетом места, времени и условий проведения, а также естественного радиационного фона территории. Если полученное значение вызывает сомнения, оно обязательно проверяется повторными измерениями и, при необходимости, подтверждается результатами лабораторных исследований.

По данным государственного радиационного мониторинга за первый квартал 2026 года превышений контрольных уровней в Казахстане не зарегистрировано. Вместе с тем важно различать общегосударственный мониторинг и радиационный контроль в районе размещения атомной электростанции. Для площадки АЭС разрабатывается отдельная программа наблюдений с более плотной сетью пунктов контроля и расширенным перечнем измеряемых параметров.

Открытость информации играет не менее важную роль, чем сами измерения. Когда результаты наблюдений публикуются в понятной форме, с пояснением единиц измерения, нормативов и динамики показателей, это позволяет обществу самостоятельно оценивать ситуацию. На современных атомных электростанциях радиационная обстановка непрерывно контролируется автоматизированными системами контроля радиационной обстановки. Во многих странах их данные публикуются в открытом доступе в режиме, близком к реальному времени. Такой подход способствует укреплению доверия и делает информацию о радиационной безопасности максимально прозрачной.

Азбергенов Мади Нурбекович Ведущий инженер Группы энергетики ТОО "Казахстанские атомные электрические станции"