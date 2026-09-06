Поврежденную после ДТП газовую трубу в Актау отремонтируют 8 сентября
Жители 16-го микрорайона сообщили, что поврежденный участок почти два месяца остается огражденным и без ремонта.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Жители дома №43/3 в 16-м микрорайоне Актау пожаловались на поврежденную газовую трубу, которую после ДТП огородили, но длительное время не ремонтировали. В филиале «КазТрансГаз Аймак» объяснили причины задержки и назвали дату проведения работ.
Как передает Lada.kz, по словам жильцов, труба получила повреждения около двух месяцев назад. После обращения участок огородили и обмотали поврежденное место тканью, однако ремонт долгое время не проводился.
«Уже месяц никто ничего не чинит. Хотелось бы, чтобы быстрее починили всё, поменяли трубу. Нам страшно так жить», — рассказала одна из местных жительниц.
В «КазТрансГаз Аймак» сообщили, что авария произошла в июне. По данным компании, автомобиль врезался в газовую трубу, после чего водитель оставил машину и скрылся.
После происшествия проводились следственные мероприятия, определялся размер ущерба и решались необходимые процедурные вопросы. В компании заявили, что сейчас все эти вопросы закрыты, а ремонт поврежденного участка запланирован на 8 сентября.
При этом в «КазТрансГаз Аймак» подчеркнули, что с момента аварии угрозы жизни и здоровью жителей не было. Труба оказалась погнута, но утечки газа и других повреждений специалисты не обнаружили.
В случае повреждения газовых сетей или появления подозрений на утечку газа жителей просят обращаться в круглосуточную аварийную службу по номеру 104.
Самое читаемое
- Новая нефть Казахстана: где находятся главные запасы
- В МВД разъяснили порядок действий при получении иностранного гражданства
- В Кызылординской области мужчину приговорили к 20 годам за убийство 16-летней девушки
- Прокуратура предотвратила закупку служебных автомобилей на 61,4 млн тенге в ЗКО
- Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $1,5 млн