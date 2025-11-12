  • 12 Ноября, 16:28

Повторения трагедии с обрушением фасада в Астане боятся жители еще одного ЖК

От дома уже несколько раз отваливались большие фрагменты кирпичной кладки.

Фото: BAQ.kz

В Астане продолжается расследование ЧП связанного с обрушением фасада девятиэтажного дома. Состояние пострадавших остается критическим. А жильцы соседней многоэтажки бьют тревогу. По их словам, они неоднократно пытаются озвучить проблему состояния внешних стен своего ЖК. Однако их никто не слушал до тех пор, пока в здании рядом не пострадали люди. Журналист BAQ.kz отправился на место событий, чтобы понять, насколько обоснованы эти переживания? 

