Повторения трагедии с обрушением фасада в Астане боятся жители еще одного ЖК
От дома уже несколько раз отваливались большие фрагменты кирпичной кладки.
Сегодня, 15:21
113Фото: BAQ.kz
В Астане продолжается расследование ЧП связанного с обрушением фасада девятиэтажного дома. Состояние пострадавших остается критическим. А жильцы соседней многоэтажки бьют тревогу. По их словам, они неоднократно пытаются озвучить проблему состояния внешних стен своего ЖК. Однако их никто не слушал до тех пор, пока в здании рядом не пострадали люди. Журналист BAQ.kz отправился на место событий, чтобы понять, насколько обоснованы эти переживания?
