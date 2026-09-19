Повторно нарушил защитное предписание: мужчина получил 10 суток ареста в Жамбылской области

Жителя Жамбылского района привлекли к административной ответственности за нарушение защитного предписания в отношении его бывшей сожительницы. Мужчину арестовали на 10 суток.

Как сообщили в прокуратуре Жамбылской области, с начала года по одному адресу в районе четыре раза поступали сообщения о семейно-бытовых конфликтах.

По данным ведомства, 62-летний мужчина на протяжении нескольких лет неоднократно приходил к бывшей сожительнице, устраивал конфликты, угрожал членам семьи и применял к женщине физическую силу. Отмечается, что женщина имеет ограниченные возможности.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности, и в отношении него выносилось защитное предписание. Несмотря на это, он вновь нарушил установленные требования.

По результатам работы прокуратуры факт нарушения получил правовую оценку. Постановлением районного суда от 4 августа 2026 года мужчина признан виновным по статье 461 КоАП РК и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

В прокуратуре подчеркнули, что насилие в семье не является исключительно личным вопросом и влечет предусмотренную законом ответственность.