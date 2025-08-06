Рамзан Кадыров вышел в публичное пространство, чтобы развеять слухи о своей болезни, передает BAQ.KZ. Глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с совещания правительства, где заявил, что чувствует себя хорошо и поручил ужесточить борьбу с распространением "лжи" в интернете.

Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям, — подчеркнул он.

На том же совещании Кадыров поручил усилить работу по противодействию "клевете и дезинформации" в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее СМИ писали, что Рамзан Кадыров якобы чуть не утонул во время отдыха в одном из отелей Бодрума. Официальных комментариев от чеченских властей по этому поводу не последовало.