Повышение НДС до 16% пока не принесло ожидаемого роста доходов – депутат

Депутат Курултая Ольга Перепечина указала на риски прогнозирования доходов и растущую долговую нагрузку при рассмотрении проекта республиканского бюджета на 2027–2029 годы, передает BAQ.KZ.

Она отметила, что в 2027 году собственные доходы бюджета планируется увеличить более чем на 16%, или примерно на 2,8 трлн теңге. Однако этот прогноз сформирован относительно сниженной оценки поступлений текущего года.

«Повышение ставки НДС с 12% до 16% пока не принесло бюджету 2026 года ожидаемого роста доходов. Поэтому заявленная динамика может привести к необъективной переоценке темпов роста доходной базы», – отметила Перепечина на пленарном заседании.

Как сообщила депутат со ссылкой на заключение Высшей аудиторской палаты, существует риск, что прирост доходов в 2027 году компенсирует недополученные поступления 2026 года, а не обеспечит реальное расширение доходного потенциала страны.

Перепечина также обратила внимание на недостаточную прозрачность планирования инфраструктурных расходов.

«Перечень инвестиционных проектов мы не видим, критериев и обоснований в материалах, представленных с бюджетом, нет», – заявила она.

Отдельно депутат отметила, что совокупные расходы на обслуживание и погашение государственного долга в 2027 году могут превысить 40% собственных доходов бюджета. Она призвала пересмотреть долговую политику, снизить стоимость обслуживания долга и сдерживать темпы заимствований.