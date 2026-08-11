Повышение пенсионных порогов не снизило спрос на ипотеку – Отбасы банк
При этом количество отказов по ипотечным заявкам осталось на прежнем уровне.
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В августе в Отбасы банке зафиксировали рост количества заявок на ипотеку. При этом повышение порогов достаточности пенсионных накоплений существенно не повлияло на приток средств и активность клиентов банка. Об этом на брифинге после заседания Правительства сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает BAQ.KZ.
По словам главы банка, с начала года объем сбережений продолжает расти. Часть пенсионных накоплений граждане также направляли на улучшение жилищных условий.
«Увеличение порогов пенсионных накоплений сильно не повлияло на притоки в Отбасы банк. Они выросли более чем на 20% – до 800 млрд тенге с начала года. Пенсионные накопления частично использовались на жилищные цели», – сообщила Ляззат Ибрагимова.
Она отметила, что в июле и августе спрос на ипотеку сохранялся, а в августе количество заявок увеличилось.
По словам Ибрагимовой, такая динамика традиционно наблюдается в преддверии нового учебного года. В этот период часть семей приобретает жилье для детей, поступивших на учебу в другие города.
«Количество заявок в августе даже увеличилось», – подчеркнула председатель правления Отбасы банка.
На уточняющий вопрос журналистов о том, выросло ли одновременно количество отказов по ипотечным заявкам, глава банка ответила отрицательно.
«Количество отказов осталось на том же уровне», – сообщила Ляззат Ибрагимова.
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