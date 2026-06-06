Повышение порогов достаточности направлено на защиту будущих пенсий казахстанцев

В Казахстане обновлены параметры порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений при их досрочном изъятии. Изменения связаны с внедрением более точной методики расчета, которая учитывает не только текущий возраст вкладчика, но и период до выхода на пенсию, будущие пенсионные выплаты, инвестиционный доход и другие долгосрочные параметры.

Обновление порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений направлено прежде всего на защиту долгосрочных интересов вкладчиков. Пенсионные накопления – это не обычный депозит и не источник средств для текущих расходов. Их главное назначение – обеспечить человеку стабильные выплаты после выхода на пенсию.

Министерство исходит из принципиальной позиции: пенсионные средства должны в первую очередь работать на будущую пенсию. Снятие накоплений сегодня может существенно снизить размер выплат завтра.

При этом право использовать часть пенсионных накоплений на альтернативные цели (жилье и лечение) сохраняется. Своими накоплениями могут воспользоваться пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% от утраченного дохода - они могут изъять на жилье и лечение до 50% накоплений. Полностью использовать оставшиеся на пенсионном счете средства могут пенсионеры по выслуге лет, получающие пенсионное обеспечение от государства.

Пороги достаточности не пересматривались в течение последних трех лет. Их актуализация необходима для того, чтобы пенсионная система оставалась устойчивой, а граждане в будущем могли рассчитывать на более защищенный и стабильный доход.

Пенсионные накопления – это финансовая стабильность по выходу на пенсию. Обновленная методика направлена именно на защиту будущих выплат казахстанцев, снижение риска недостаточности пенсионных накоплений и формирование ответственного отношения к долгосрочным сбережениям.