Депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев прокомментировал обсуждение в соцсетях и СМИ идеи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте до 500 тенге. По его словам, такое предложение не имеет под собой оснований и не учитывает реальные возможности граждан Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

"Я категорически против этого. Во-вторых, я посмотрел — некий эксперт, который и по нефтяным вопросам выступает, и по торговле выступает, теперь он стал экспертом в транспортной сфере", — заявил депутат.

Бейсенбаев отметил, что транспортная отрасль в Казахстане получает значительную государственную поддержку.

"Мы должны понимать, что бюджет Казахстана субсидирует транспортников. Мы помогаем им покупать новые автобусы. В республиканском или местном бюджете мы финансируем автобусные парки, муниципалитет за ними следит, даются им на очень низких условиях льготные кредиты. Более 50% данной деятельности субсидируется государством", — пояснил он.

По словам депутата, государство сознательно поддерживает отрасль, чтобы стоимость проезда оставалась доступной для населения.