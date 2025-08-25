В Казахстане стартует масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры, которая напрямую повлияет на тарифы. Уже в этом году 48 субъектов естественных монополий получили финансирование на 144,5 млрд тенге для проведения ремонтных работ. Власти подчёркивают: повышение цен неизбежно, но именно за счёт этих вложений удастся обновить изношенные сети, снизить аварийность и обеспечить бесперебойное тепло, свет и воду для населения. Об этом сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Қосымбаев на пресс-конференции в СЦК, передает BAQ.KZ.

Повышение тарифов как необходимая мера

Обновление инфраструктуры в энергетике и коммунальной сфере назрело давно. По словам экспертов, без модернизации невозможно обеспечить надёжность систем.

"Модернизация сейчас — это необходимая мера. Мы проведём ремонтные работы на всех сетях, снизим износ, соответственно, улучшится качество оказываемых услуг и надёжность, то есть бесперебойность. Количество аварий снизится… И к 29-му году все субъекты естественных монополий перейдут в нормативное рабочее состояние", - рассказал Председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев.

В министерстве уверены, что такие меры помогут предотвратить аварийные ситуации, с которыми страна столкнулась в 2022–2023 годах.

Текущий уровень износа инфраструктуры

Ситуация действительно критическая. В среднем по стране износ сетей превышает половину.

"Средний износ составляет 52%. В текущем году, если говорить по ТЭЦ, уже 9 ТЭЦ перешли из критической зоны оборудования в нормативно-рабочую, в „жёлтую“ зону, то есть ниже 65%. Это Экибастузская, Усть-Каменогорская, Жезказганская ТЭЦ, а также Балхаш, Рудный, Риддер, Шахтинск, ТЭЦ АО „Qarmet“ и Кентау", - уточнил Тимур Косымбаев.

По его словам, это только начало масштабной работы, которая должна охватить все регионы.

В сельской местности проблема стоит особенно остро: старые линии электропередачи и небольшие объёмы потребления делают модернизацию затратной.

"Там будут применяться иные механизмы, потому что в сёлах небольшой объём потребления… Здесь предполагается, что в рамках инвестиционного проекта будут привлекаться бюджетные средства, потому что база маленькая, а объём инвестиций требуется большой. Но в любом случае работа там также будет вестись", — отметил Косымбаев.

Контроль и предотвращение коррупционных рисков

Вопрос прозрачности при финансировании столь масштабных проектов стоит особенно остро. Холдинг "Байтерек", через который проходят значительные суммы, обещает строгий контроль. Управляющий директор АО "НУХ Байтерек" Алия Мурзагалиева подчеркнула, что отбор проектов проходит в несколько этапов.

"Все проекты в обязательном порядке проходят вневедомственную экспертизу. Без неё финансирование невозможно. Мы проводим регулярный мониторинг. У нас предусмотрена процедура финансово-технического мониторинга Банка развития. Когда начинается строительство проекта, специальные компании, прошедшие аккредитацию, выезжают на место и осуществляют контроль, представляя наши интересы", - подчеркнула спикер.

Кроме того, последующие транши средств открываются только после подтверждения актами выполненных работ.

Главный вопрос — почувствует ли обычный житель эффект от модернизации. Власти уверяют: рост тарифов компенсируется надёжностью и качеством.

Напомним, в этом году в приоритетном порядке будет отремонтировано 1 347 км коммунальных сетей и заменено 3 047 единиц оборудования.