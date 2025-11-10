Спикер Сената Маулен Ашимбаев в подкасте Taldau Talks подчеркнул важность открытого объяснения гражданам целей и инструментов проводимых реформ, передаёт BAQ.KZ

По его словам, население должно понимать, что развитие инфраструктуры требует как прозрачного подхода, так и ответственности со стороны государства.

"Если мы понимаем по целям, нужно понять инструменты, как мы к этому идем, и эти инструменты нужно населению артикулировать. Если мы хотим, чтобы у нас была нормальная инфраструктура, нормально работающий ТЭЦ, инженерные системы, сети, мы должны это все лучше объяснять людям. Это все не произойдет само по себе. Есть определенная цена за все это", — отметил Ашимбаев.

Он добавил, что при этом ключевое значение имеет контроль над использованием средств и эффективностью реформ.

"Не раз было в нашей практике, когда и давалась возможность повышать тарифы, но это не приводило к модернизации всей этой инфраструктуры. И в этом плане, конечно, артикуляция и контроль. Закон и порядок, о чем говорит наш Президент", — подчеркнул спикер Сената.

По словам Ашимбаева, важно, чтобы любые экономические и социальные решения сопровождались прозрачным объяснением обществу и строгим контролем за исполнением - именно это позволит укрепить доверие к реформам.