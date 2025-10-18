В преддверии Дня работников лесного хозяйства в торжественной обстановке Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев вручил награды ветеранам и отличившимся сотрудникам лесной отрасли, передаёт BAQ.KZ.

Сегодня в сфере лесного хозяйства трудятся более 17 тысяч лесников. За последние годы в Казахстане проведена большая работа в области лесного хозяйства: лесистость страны доведена до 5,1%, повышена заработная плата работников лесного хозяйства, реализуется масштабная инициатива Президента страны по посадке 2-х миллиардов деревьев в государственном лесном фонде и 15 миллионов деревьев в населённых пунктах, идет масштабное озеленение осушенного дна Аральского моря, создана зеленная зона столицы на площади 102 тыс. га, активно укрепляется материально техническое оснащение природоохранных и лесных организаций.

"Благодаря слаженной работе лесоводов на сегодняшний день уже высажено порядка 1,4 миллиарда сеянцев, что составляет свыше 70% от общего плана, а работы по фитолесомелиорации осушенного дна Аральского моря проведены на площади 792 тыс. га", - отмечают в ведомстве.

Активно внедряются современные технологии выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой, развивается цифровое управление лесным фондом, для оперативного реагирования на лесные пожары внедряются системы раннего обнаружения пожаров.

"Лес – это не только украшение природы, но и основа экологической безопасности и устойчивого развития нашей страны. Увеличивая количество зелёных насаждений, мы можем обеспечить благоприятный климат, способствовать сохранению биологического разнообразия, а также создать комфортную среду для жизни населения. Поэтому охрана, восстановление и приумножение лесов остаются одной из стратегических приоритетных задач государства", - отметил Премьер-Министр Бектенов.

Кроме того, в преддверии знаменательного праздника состоялась презентация книги, посвящённой природному богатству нашей страны - особо охраняемым природным территориям. В издании подробно рассказывается о самобытности этих мест, где благодаря усилиям людей под открытым небом сохраняется дыхание дикой природы, а также подчеркивается важность их охраны.

В завершение мероприятия Министр отметил, что системное развитие лесного хозяйства является залогом экологической безопасности страны. Он подчеркнул, что труд лесников имеет большое значение для будущего Казахстана, и пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в благородном деле сохранения природы.