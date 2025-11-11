На брифинге в Правительстве вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказа рассказало о вероятности повышения цен на лекарства в Казахстане в 2026 году, передаёт корреспондент BAQ.KZ

По его словам, регулирование цен на лекарства никогда не входило в полномочия министерства.

"Мы, наоборот, снижаем стоимость лекарств, закупаемых в рамках ОСМС и ТМККК. Многие препараты подешевели примерно на 40%. Мы заинтересованы продолжать эту работу. Мы отрегулировали стоимость более 4 900 наименований. В целом же это рыночный вопрос. В будущем цены на эти лекарства могут не регулироваться, поскольку это необходимо для расширения рынка. Но, как врач, я скажу: лучше заботиться о здоровье заранее - правильно питаться, закалять организм и предотвращать болезни, чем искать лечение", — отметил он на брифинге в правительстве.

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Жусупова добавил, что у него нет конкретной информации о возможном подорожании лекарств в следующем году.