На брифинге в Правительстве вице-министр здравоохранения Тимур Муратов рассказа рассказало о вероятности повышения цен на лекарства в Казахстане в 2026 году, передаёт корреспондент BAQ.KZ
По его словам, регулирование цен на лекарства никогда не входило в полномочия министерства.
"Мы, наоборот, снижаем стоимость лекарств, закупаемых в рамках ОСМС и ТМККК. Многие препараты подешевели примерно на 40%. Мы заинтересованы продолжать эту работу. Мы отрегулировали стоимость более 4 900 наименований. В целом же это рыночный вопрос. В будущем цены на эти лекарства могут не регулироваться, поскольку это необходимо для расширения рынка. Но, как врач, я скажу: лучше заботиться о здоровье заранее - правильно питаться, закалять организм и предотвращать болезни, чем искать лечение", — отметил он на брифинге в правительстве.
Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Бауыржан Жусупова добавил, что у него нет конкретной информации о возможном подорожании лекарств в следующем году.
"Мы ведем мониторинг цен в аптеках. По итогам октября мы проверили цены на около 50 наиболее часто используемых препаратов и обнаружили, что в среднем они снизились на 10–11%. Надеемся, эта тенденция продолжится. Кроме того, введено мобильное приложение Naqty Onim, с помощью которого можно проверить легальность приобретения лекарства через QR-код, а также сравнить цену с установленным предельным уровнем. Если цена превышает предельную, можно подать заявку через приложение, и департамент примет меры", — пояснил он.
