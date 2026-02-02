В понедельник в ряде городов Казахстана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие росту уровня загрязнения атмосферного воздуха, сообщает BAQ.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", НМУ прогнозируются в Алматы, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау и Актобе, а также в ночное время в Костанае и Астане.

Неблагоприятные метеоусловия формируются при сочетании штиля или слабого ветра, тумана и температурной инверсии. В таких условиях вредные примеси скапливаются в приземном слое воздуха и плохо рассеиваются.

Специалисты рекомендуют жителям сократить время пребывания на улице, особенно рядом с автотрассами и промышленными зонами. Людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы и аллергическими реакциями при выходе на свежий воздух следует иметь при себе необходимые лекарственные препараты.