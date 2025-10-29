С 1 ноября в Казахстане вступает в силу новая методика расчёта объёмов услуг по водоснабжению и водоотведению, передает BAQ.KZ.

Министерство промышленности и строительства спешит успокоить граждан: никаких повышений тарифов или новых платежей не будет. Нововведение направлено на установление единых правил определения объёмов воды, подаваемой и отводимой водоканалами, а также на повышение прозрачности системы.

Оплата по-прежнему будет рассчитываться по показаниям индивидуальных счётчиков или, если они отсутствуют, по утверждённой норме потребления, установленной акиматами. Для жильцов многоквартирных домов порядок расчёта также остаётся прежним: если в доме установлен общий счётчик, а часть квартир не оборудована индивидуальными приборами, разница между общедомовым и индивидуальными показаниями распределяется пропорционально между жильцами, как это делалось ранее.

Заместитель председателя комитета по делам строительства и ЖКХ Нурсултан Керемкулов подчеркнул, что методика лишь закрепляет существующую практику, делает её понятной и одинаковой для всех регионов страны, исключает разночтения и гарантирует отсутствие скрытых начислений.

Таким образом, новая методика делает расчёты более прозрачными, но никак не повлияет на размер оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения для населения.