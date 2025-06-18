На пленарном заседании Мажилиса депутат от фракции ОСДП Асхат Рахимжанов выступил с резкой критикой в адрес Правительства, комментируя отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. По его словам, несмотря на смену министров и чиновников, уровень жизни казахстанцев не только не растет, но продолжает ухудшаться, передает BAQ.KZ.

"Даже по официальным данным уровень бедности с 2,7% в 2015 году вырос до 5,1% во втором квартале 2024 года. А сколько людей не попали в эту статистику просто потому, что у них есть куры или мелкий скот — формально они уже не бедные", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что реальность намного жестче, чем сухие цифры: казахстанцы вынуждены брать кредиты не на технику или одежду, а на продукты питания. При этом, по его словам, политика импортозамещения провалилась — на прилавках по-прежнему преобладают импортные яблоки и даже картофель из Китая, тогда как местная продукция либо отсутствует, либо дороже.

Рахимжанов напомнил, что попытки удешевить социально значимые продукты питания через субсидии работают в пользу всех категорий покупателей, а не целенаправленно помогают нуждающимся.

"В итоге цены не сдерживаются, а те, кому помощь действительно нужна, остаются ни с чем", — сказал он.

Особое внимание депутат уделил несоответствию социальных расчетных показателей реальности. По данным ОСДП, только на покупку минимального набора продуктов семья тратит не менее 70 тысяч тенге, а прожиточный минимум должен быть пересмотрен до уровня 115,7 тысяч тенге.

"Призывы чиновников затянуть пояса сегодня несостоятельны. Эти пояса затягивает не власть, а простой народ, сталкивающийся с ростом цен на продукты, коммунальные услуги, бензин. Не растет только одно — прозрачность в распределении бюджетных средств", — заключил депутат.

Фракция ОСДП заявила, что принимает заключение Высшей аудиторской палаты, но будет голосовать против отчета правительства, поскольку считает его недостоверным и оторванным от реального положения дел в стране.