Появиться ли в Усть-Каменогорске приют для бездомных?
Люди без определенного места жительства селятся в теплых остановках.
Проблему с бездомными в Усть-Каменогорске предложили решить журналисты акиму ВКО, передает BAQ.kz.
На брифинге в Службе центральных коммуникаций представители СМИ задали Нурымбету Сактаганову вопрос, что делать с бездомными ночующими в теплых остановках.
"Наши жители, которые по утрам и вечерам будут пользоваться такими автобусными остановками должны быть в безопасности и в хороших условиях. Поэтому с такими людьми будем целенаправленно работать. Касательно открытия в самом городе жилища для такой категории людей, у нас в планах есть на следующий год совместно с депутатским корпусом этот вопрос рассмотреть исходя из возможности бюджета", - прокомментировал аким области.
Нурымбет Сактаганов пообещал также провести рассчеты, которые определят точную стоимость такого здания. Они будут основаны на данных правоохранительных органов и социмальных служб.
