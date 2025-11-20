  • 20 Ноября, 15:05

Появиться ли в Усть-Каменогорске приют для бездомных?

Люди без определенного места жительства селятся в теплых остановках.

Сегодня, 14:18
pavon.kz
Сегодня, 14:18
Фото: pavon.kz

Проблему с бездомными в Усть-Каменогорске предложили решить журналисты акиму ВКО, передает BAQ.kz.

На брифинге в Службе центральных коммуникаций представители СМИ задали Нурымбету Сактаганову вопрос, что делать с бездомными ночующими в теплых остановках.

"Наши жители, которые по утрам и вечерам будут пользоваться такими автобусными остановками должны быть в безопасности и в хороших условиях. Поэтому с такими людьми будем целенаправленно работать. Касательно открытия в самом городе жилища для такой категории людей, у нас в планах есть на следующий год совместно с депутатским корпусом этот вопрос рассмотреть исходя из возможности бюджета", - прокомментировал аким области.

Нурымбет Сактаганов пообещал также провести рассчеты, которые определят точную стоимость такого здания. Они будут основаны на данных правоохранительных органов и социмальных служб. 

 

