В социальных сетях распространяется видео с избиением школьника в Уральске. Как сообщается, ролик был снят в октябре прошлого года и, по словам родственников, на нём зафиксирован очередной эпизод издевательств над учеником школы № 17. Отмечается, что происходящее снимали сами нападавшие. Корреспондент BAQ.KZ обратился за разъяснениями в Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

"По видеозаписи, распространяемой в социальных сетях, сотрудниками Абайского отдела полиции УП города Уральска проведена проверка. Установлено, что данный факт имел место в октябре прошлого года. Заявлений по данному происшествию в органы полиции не поступало", — сообщили в департаменте.

По данным полиции, все участники инцидента установлены и доставлены в отдел полиции. По факту хулиганства, совершённого несовершеннолетними, возбуждено административное производство.

"Родители подростков привлечены к административной ответственности. Также собран материал по факту неисполнения родителями обязанностей по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей. Все материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, в адрес отдела образования вынесено представление по факту несообщения о противоправных действиях, совершённых несовершеннолетними", — уточнили в ведомстве.

В настоящее время пострадавшему подростку оказывается необходимая психологическая помощь, с ним работают специалисты Центра психологической поддержки.