В городе Талдыкорган области Жетысу на улице Сланова загорелась крыша частного дома, передает BAQ.kz.

Пожарные прибыли молниеносно и потушили огонь на площади 60 квадратных метров. Никто не пострадал.

По данным МЧС, причиной пожара часто становятся оставленные без присмотра электроприборы и отопительные устройства.