Пожар едва не уничтожил частный дом в области Жетысу
Огонь на площади 60 квадратных метров.
Сегодня 2026, 01:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
89Фото: Кадр из видео
В городе Талдыкорган области Жетысу на улице Сланова загорелась крыша частного дома, передает BAQ.kz.
Пожарные прибыли молниеносно и потушили огонь на площади 60 квадратных метров. Никто не пострадал.
По данным МЧС, причиной пожара часто становятся оставленные без присмотра электроприборы и отопительные устройства.
