В Алматы продолжают усиливать меры реагирования на пожары на так называемой "барахолке" вдоль Северного кольца, передает BAQ.KZ.

11 августа в 07:34 на пульт "112" поступило сообщение о пожаре на рынке "Ұшқоныр" (ул. Северное кольцо, 122). Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова.

По прибытим установлено: горела столовая, огонь перешёл на два 20-тонных контейнера. Площадь возгорания составила 70 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожар был полностью ликвидирован к 08:03.

Для тушения применялись дроны, которые помогли определить очаги возгорания и зоны высокой температуры. Были эвакуированы два газовых баллона по 25 литров, организовано их охлаждение.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В тушении участвовали 51 сотрудник ДЧС и 13 единиц техники.

Напомним, 24 июля аким города Дархан Сатыбалды поручил усилить противопожарные меры на рынках, подчеркнув необходимость жёстких действий при отсутствии результатов.