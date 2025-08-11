Пожар на "барахолке" в Алматы потушили за полчаса с помощью дронов
В Алматы усилили противопожарные меры на "барахолке".
В Алматы продолжают усиливать меры реагирования на пожары на так называемой "барахолке" вдоль Северного кольца, передает BAQ.KZ.
11 августа в 07:34 на пульт "112" поступило сообщение о пожаре на рынке "Ұшқоныр" (ул. Северное кольцо, 122). Силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу вызова.
По прибытим установлено: горела столовая, огонь перешёл на два 20-тонных контейнера. Площадь возгорания составила 70 кв.м. Благодаря оперативным действиям пожар был полностью ликвидирован к 08:03.
Для тушения применялись дроны, которые помогли определить очаги возгорания и зоны высокой температуры. Были эвакуированы два газовых баллона по 25 литров, организовано их охлаждение.
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
В тушении участвовали 51 сотрудник ДЧС и 13 единиц техники.
Напомним, 24 июля аким города Дархан Сатыбалды поручил усилить противопожарные меры на рынках, подчеркнув необходимость жёстких действий при отсутствии результатов.
