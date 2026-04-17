Пожар на базе отдыха потушили в Костанайской области
Сегодня 2026, 14:00
87Фото: скриншот видео
В Костанайской области минувшей ночью произошел пожар на территории базы отдыха, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Возгорание возникло в отдельно стоящем одноэтажном здании. Огонь охватил площадь 100 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели МЧС оперативно провели работы по тушению, после чего пожар был полностью ликвидирован.
К ликвидации также привлекались сотрудники и техника лесного хозяйства.
В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет.
