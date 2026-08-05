Пожар на исторической станции метро в Нью-Йорке: пострадали 14 человек

В нью-йоркском метрополитене произошел пожар, в результате которого пострадали 14 человек. Инцидент случился на станции Астор-Плейс.

Как передает ABC News, среди пострадавших — восемь сотрудников транспортного управления и шесть пожарных.

Возгорание произошло в служебном поезде, который эксплуатируется Управлением городского транспорта Нью-Йорка (MTA).

Обстоятельства происшествия уточняются.