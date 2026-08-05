Пожар на исторической станции метро в Нью-Йорке: пострадали 14 человек
Из-за пожара движение пассажирских поездов было задержано.
5 Августа 2026, 00:36
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5 Августа 2026, 00:365 Августа 2026, 00:36
98Фото: ABC News
В нью-йоркском метрополитене произошел пожар, в результате которого пострадали 14 человек. Инцидент случился на станции Астор-Плейс.
Как передает ABC News, среди пострадавших — восемь сотрудников транспортного управления и шесть пожарных.
Возгорание произошло в служебном поезде, который эксплуатируется Управлением городского транспорта Нью-Йорка (MTA).
Обстоятельства происшествия уточняются.
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