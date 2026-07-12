Пожар на мусорном полигоне в Астане наконец потушили

Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр Астаны полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Для координации работ на месте был развернут оперативный штаб под руководством МЧС. Ликвидация возгорания велась круглосуточно с привлечением сил и техники спасателей.

Параллельно на полигоне проводились инженерные работы. По данным ведомства, акимат Астаны организовал доставку инертного материала и работу строительной техники. Всего на свалку завезли около 15 тысяч тонн грунта, которым практически полностью покрыли территорию полигона. Это позволило локализовать оставшиеся очаги горения и не допустить повторного распространения огня.

В МЧС уточнили, что пожар охватил площадь около трех гектаров. Возгорание удалось полностью ликвидировать благодаря совместной работе спасателей и городских служб.