Пожар на мусорном полигоне в Астане наконец потушили
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Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в районе Байконыр Астаны полностью ликвидирован. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Для координации работ на месте был развернут оперативный штаб под руководством МЧС. Ликвидация возгорания велась круглосуточно с привлечением сил и техники спасателей.
Параллельно на полигоне проводились инженерные работы. По данным ведомства, акимат Астаны организовал доставку инертного материала и работу строительной техники. Всего на свалку завезли около 15 тысяч тонн грунта, которым практически полностью покрыли территорию полигона. Это позволило локализовать оставшиеся очаги горения и не допустить повторного распространения огня.
В МЧС уточнили, что пожар охватил площадь около трех гектаров. Возгорание удалось полностью ликвидировать благодаря совместной работе спасателей и городских служб.
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