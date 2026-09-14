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Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировали в Караганде

Спасатели вынесли из горящего здания два газовых баллона.

14 Сентября 2026, 02:32
АВТОР
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Pixabay.com 14 Сентября 2026, 02:32
14 Сентября 2026, 02:32
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Фото: Pixabay.com

Пожар произошёл в двухэтажном здании на улице Речной в районе имени Казыбек би. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Горели деревянное межэтажное перекрытие, мебель, товарно-материальные ценности, теплоизоляционный материал и наружная пластиковая обшивка здания.

Из-за высокой температуры также были повреждены пластиковая обшивка и мебель в пристроенном к зданию пункте.

Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из здания два газовых баллона объёмом по 50 литров, предотвратив возможные последствия.

Пожар полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

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