Пожар на площади 200 квадратных метров ликвидировали в Караганде
Спасатели вынесли из горящего здания два газовых баллона.
14 Сентября 2026, 02:32
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14 Сентября 2026, 02:3214 Сентября 2026, 02:32
165Фото: Pixabay.com
Пожар произошёл в двухэтажном здании на улице Речной в районе имени Казыбек би. Возгорание ликвидировали, пострадавших нет.
Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Горели деревянное межэтажное перекрытие, мебель, товарно-материальные ценности, теплоизоляционный материал и наружная пластиковая обшивка здания.
Из-за высокой температуры также были повреждены пластиковая обшивка и мебель в пристроенном к зданию пункте.
Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из здания два газовых баллона объёмом по 50 литров, предотвратив возможные последствия.
Пожар полностью ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.
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