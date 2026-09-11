Пожар вспыхнул на мусорном полигоне в Алматинской области

Серьезное возгорание произошло на действующем полигоне твердых бытовых отходов при выезде из села Узынагаш в Жамбылском районе Алматинской области. Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Тушение осложняет то, что на отдельных участках полигона отходы складированы на глубину до 3–5 метров.

Спасателям приходится не только проливать очаги водой, но и разбирать и перемещать мусор, чтобы добраться до мест горения. На полигоне организовали работу оперативного штаба. Воду доставляют к месту пожара. Бульдозеры отделяют негорящие отходы от горящих участков, а погрузчики и самосвалы перемещают отходы и пересыпают их инертными материалами, чтобы не допустить распространения огня.

Возгорание удалось локализовать на площади 500 квадратных метров. Однако полностью ликвидировать пожар пока не удалось — работы продолжаются. К тушению привлечены 33 человека и 22 единицы техники ДЧС Алматинской области, местных исполнительных органов и воинской части 28237 МЧС Казахстана.