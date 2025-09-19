Алатауский полигон ТБО продолжает гореть уже пятые сутки. Вчера акимат города Алатау объявил режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. На месте работают пожарные, спасатели и специализированная техника, задействованы все силы для локализации и ликвидации огня. Корреспондент Baq.kz выяснил, будет ли эвакуация людей и как сейчас оьбстоят дела на месте происшествия.

В акимате города Алатау подтвердили, что ситуация взята под полный контроль городских властей. Площадь возгорания - около десяти гектаров. Так как глубина пожара большая, тление продолжается. Ведется проливка территории с использованием пенообразователей для предотвращения повторного воспламенения. Специалисты отмечают, что основной сложностью остается высокая температура внутри мусорных слоёв - даже после визуального тушения огонь может возобновиться.

МЧС координирует действия региональных подразделений. В помощь направлены дополнительные силы из соседних районов области. На текущий момент на месте пожара работают около 200 единиц техники и около 200 человек личного состава.

"В связи с крупным пожаром на территории мусорного полигона в городе Алатау введён режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Данное решение принято в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – подчеркнули в пресс-службе акимата города Алатау.

Как отметили в ведомстве, поскольку пожар охватил значительную территорию, введение режима ЧС, который инициировали службы ДЧС и акимат, позволяет оперативно задействовать все необходимые силы и средства и ускорить работу по тушению огня и устранению дыма.

"Ситуация находится под постоянным контролем. Угрозы жизни жителей нет. Все службы работают в усиленном режиме. Жизни и здоровью людей пока едкий дым не угрожает, нет никакой опасности, но если будет такая необходимость, что нужно будет эвакуировать людей, то акимат в полном масштабе к этому готов", - добавили в акимате.

Сильное задымление вызвало обеспокоенность жителей. Несколькими днями ранее в социальных сетях распространялись видео, на которых густой дым окутывал близлежащие районы, а запах гари ощущался в жилых массивах.

Аким района Аркен Утенов тоже находится на полигоне и контролирует работу служб. Сегодня он разъяснил ситуацию жителям.

"Сегодня аким провел встречу с жителями близрасположенного дачного массива "Рассвет", который находится напротив полигона, и разъяснил населению ситуацию, чтобы они не переживали. Всё находится под контролем. В данный момент там нет огня, но есть дым, поэтому проводится засыпка", - сообщил в пресс-службе акимата.

Пока официальные причины возгорания не установлены. Следственная группа рассматривает несколько версий: самовозгорание отходов, несанкционированный поджог, нарушение правил эксплуатации полигона.

Акимат пообещал провести полную проверку всех обстоятельств, в том числе технического состояния полигона, наличия систем пожаротушения и мониторинга.

Напомним, ранее экологи отмечали, что такие пожары - системная проблема. Полигон ТБО часто эксплуатируется на пределе возможностей, а наличие горючих материалов, таких как пластик, резина и бытовые отходы, создает условия для масштабных возгораний.

фото: пресс-служба акимата города Алатау.